Жилин о том, когда США могут применить тактическое ядерное оружие

Пришло время собирать международную конференцию с серьезным представительством для разговора об уровне безопасности в мире, считает военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

Александр Жилин согласился со словами замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что понижение порога использования ядерного оружия представляет опасность.

"К сожалению, Рябков не назвал эти страны, но сказал, что их много. А она одна — это Соединенные Штаты Америки. В частности, заявление Трампа (президента США. — Прим. ред.) о том, что тактическое ядерное оружие — это не так страшно, как казалось раньше, и его можно в исключительных случаях применять", — сказал военный аналитик в эфире радио Sputnik.

Он также обратил внимание, что ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, поэтому разговоры о применении ядерного оружия работают на понижение уровня безопасности во всем мире.

"Меня очень смущает, что Израиль практически каждую неделю наносит удары по объектам Ирана в Сирии. Рано или поздно Иран может ответить. Как только Иран нанесет удар по Израилю или по израильской армии, я так думаю, мгновенно США и Израиль нанесут ядерный удар по ядерной программе Ирана. И вот здесь они могут применить тактическое ядерное оружие, — сказал эксперт. — Если всполыхнет на Ближнем Востоке... мы знаем, что такое мусульманский мир, как он может отреагировать, каким образом могут развиваться события во всем мире, включая США. Поэтому безумие уже на грани".

По мнению Александра Жилина, необходимо собирать ООН и международную конференцию, чтобы обсудить уровень безопасности во всем мире.