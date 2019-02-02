Страх развода

Боитесь развестись? Боитесь не развестись? Боитесь жить в ожидании развода? Давайте покопаемся, что на самом деле происходит. А что вы (и правильно делаете!) подозреваете? Или накрутили себя и всё сломали? Вместе с психотерапевтом Константином Ольховым и семейным психологом Екатериной Сивановой в новом эпизоде подкаста "Страхи" разбираем причины страха развода. Откуда этот страх возникает? Стоит ли предпринимать попытки сохранить разваливающийся брак? Как понять, что действительно пришло время расставаться? Слушайте и бойтесь правильно!

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