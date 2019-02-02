17:10 02 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Cтрахи
Sputnik

Страх развода

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (4)
18 0 0

Откуда и почему возникает страх развода? Является ли этот страх знаком действовать, криком интуиции или нормальным фоном развивающихся отношений? Слушайте эпизод подкаста "Страхи" и бойтесь правильно.

Боитесь развестись? Боитесь не развестись? Боитесь жить в ожидании развода? Давайте покопаемся, что на самом деле происходит. А что вы (и правильно делаете!) подозреваете? Или накрутили себя и всё сломали? Вместе с психотерапевтом Константином Ольховым и семейным психологом Екатериной Сивановой в новом эпизоде подкаста "Страхи" разбираем причины страха развода. Откуда этот страх возникает? Стоит ли предпринимать попытки сохранить разваливающийся брак? Как понять, что действительно пришло время расставаться? Слушайте и бойтесь правильно!

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (4)
Теги:
страхи, развод, Развод, РИА Новости, подкаст, Радио, Аудио



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Мировые селебрити, которые примерили хиджаб
Невеста сменила шикарное белое платье на костюм динозавра
Невеста сменила шикарное белое платье на костюм динозавра
Уровень безработицы в Узбекистане
Безработица в Узбекистане: в каких регионах ситуация хуже всего

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054