Ковалев: Великобританию ждет "жесткий" Brexit

После того, как британский парламент без соглашения с ЕС проголосовал против Brexit, все более вероятным вариантом "бракоразводного процесса" Евросоюза и Великобритании становится "жесткий Brexit" 29 марта. Других более или менее приемлемых альтернатив первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики РФ Игорь Ковалев на данный момент не видит.

"Дата выхода Великобритании из ЕС приближается неумолимо. Она прописана в законе и соответственно перенесена быть не может. Для того, чтобы ее перенести, нужно было менять закон, что сделать крайне проблематично. Кроме того, парламентарии предлагали изменить пункты уже достигнутого соглашения несмотря на то, что ЕС заявил, что никакого пересмотра уже не будет", ― отметил эксперт в беседе на радио Sputnik.

Он полагает, что Великобритания сейчас находится в жестком политическом кризисе, выхода из которого пока не видно.