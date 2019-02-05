Полковник: выявлять боевиков ИГ среди вернувшихся на родину должна агентура

Полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко поделился своей точкой зрения, как можно отслеживать сирийских боевиков, которые возвращаются через Европу и страны ЦА.

По мнению эксперта, странам необходимо организовать сотрудничество для отслеживания передвижения террористов. Однако сделать это крайне сложно.

"Когда люди выезжают за рубеж они не указывают цель поездки – повоевать в составе ИГ", - отметил Тимошенко в эфире радио Sputnik Узбекистан.

Он обращает внимание на то, что обычно только близкие родственники знают, как человек оказался в рядах террористов. Но нет гарантии, что эти родственники захотят сотрудничать со следствием.

"Нужна агентура ФСБ, может быть, в какой-то мере милицейская, потому что, возможно, они будут устанавливать связи в криминальных кругах. Хотя это маловероятно", - сказал полковник.

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