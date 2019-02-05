Полковник: выявлять боевиков ИГ среди вернувшихся на родину должна агентура

По мнению эксперта, странам необходимо организовать сотрудничество для отслеживания передвижения террористов. Однако сделать это крайне сложно.
"Когда люди выезжают за рубеж они не указывают цель поездки – повоевать в составе ИГ", - отметил Тимошенко в эфире радио Sputnik Узбекистан.
Он обращает внимание на то, что обычно только близкие родственники знают, как человек оказался в рядах террористов. Но нет гарантии, что эти родственники захотят сотрудничать со следствием.
"Нужна агентура ФСБ, может быть, в какой-то мере милицейская, потому что, возможно, они будут устанавливать связи в криминальных кругах. Хотя это маловероятно", - сказал полковник.
Подробности слушайте в нашем подкасте.