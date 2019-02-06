Эксперт: РФ и Узбекистан могут создать свой Шелковый путь через Афганистан

Узбекистан уже построил магистраль от Харатона до Мазари-Шарифа и планирует продолжать этот важный инфраструктурный проект. По словам эксперта, строительство сети железных дорог в Афганистане сегодня осложняется политической и военной обстановкой в этой стране, поэтому необходимо договориться со всеми заинтересованными сторонами.
"Безусловно, необходимо строить железную дорогу от Мазари-Шарифа далее – до Герата, а затем либо железнодорожным транспортом, либо грузовым автомобильным через Кандагар выходить к пакистанской границе. Я думаю, Россия и Узбекистан в тандеме способны сами реализовать аналог Шелкового пути, который так и не смогли воплотить американцы. Главное, договориться со всеми сторонами конфликта – и с правительством, и с представителями оппозиции, в том числе из "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ – ред.)", — подчеркнул Мендкович.
По мнению политолога, от развития дорожной инфраструктуры выиграют и сами афганцы, и сопредельные страны.
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