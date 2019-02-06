Эксперт: РФ и Узбекистан могут создать свой Шелковый путь через Афганистан

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович считает позитивными реализуемые Ташкентом инфраструктурные проекты в Афганистане. Он уверен, что в тандеме с Россией Узбекистан может реализовать свой вариант транзитного коридора в регионе.

В рамках пресс-тура, организованного МИА "Россия сегодня" и агентством Sputnik, в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная ситуации в Афганистане. Так, Никита Мендкович, отвечая на вопрос о вкладе Узбекистана в мирный процесс, заметил, что при объединении усилий можно добиться значительных результатов.

Узбекистан уже построил магистраль от Харатона до Мазари-Шарифа и планирует продолжать этот важный инфраструктурный проект. По словам эксперта, строительство сети железных дорог в Афганистане сегодня осложняется политической и военной обстановкой в этой стране, поэтому необходимо договориться со всеми заинтересованными сторонами.

"Безусловно, необходимо строить железную дорогу от Мазари-Шарифа далее – до Герата, а затем либо железнодорожным транспортом, либо грузовым автомобильным через Кандагар выходить к пакистанской границе. Я думаю, Россия и Узбекистан в тандеме способны сами реализовать аналог Шелкового пути, который так и не смогли воплотить американцы. Главное, договориться со всеми сторонами конфликта – и с правительством, и с представителями оппозиции, в том числе из "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ – ред.)", — подчеркнул Мендкович.

По мнению политолога, от развития дорожной инфраструктуры выиграют и сами афганцы, и сопредельные страны.

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