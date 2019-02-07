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Франц Клинцевич
Sputnik / Vladimir Trefilov

Клинцевич: ЦА будет подвержена атакам американских спецслужб

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Глава Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич считает, что проблемы, которые США создают для России, будут отражаться на постсоветских республиках.

"Средняя Азия в ближайшее время будет подвержена серьезным специфическим атакам, которые спецслужбы США создают для России в Афганистане и, прежде всего, этим атакам будут подвержены эти республики. И тактика, которую формируют американцы, сегодня беспроигрышная", - заявил эксперт в интервью Sputnik Узбекистан.

По мнению эксперта, проблемы, которые создают России, так или иначе отражаются на постсоветских республиках, прежде всего, на экономике. После рождаются условия для деструктивных процессов.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Пятнадцатого февраля исполняется 30 лет со дня вывода Ограниченного контингента советских войск с территории Афганистана.

Теги:
Ветераны, США, Россия, Узбекистан, Афганистан



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