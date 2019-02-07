Клинцевич: ЦА будет подвержена атакам американских спецслужб

"Средняя Азия в ближайшее время будет подвержена серьезным специфическим атакам, которые спецслужбы США создают для России в Афганистане и, прежде всего, этим атакам будут подвержены эти республики. И тактика, которую формируют американцы, сегодня беспроигрышная", - заявил эксперт в интервью Sputnik Узбекистан.
По мнению эксперта, проблемы, которые создают России, так или иначе отражаются на постсоветских республиках, прежде всего, на экономике. После рождаются условия для деструктивных процессов.
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Пятнадцатого февраля исполняется 30 лет со дня вывода Ограниченного контингента советских войск с территории Афганистана.