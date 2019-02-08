Попович назвал сроки, когда узбекские вина начнут узнавать в мире

Инициатива Шавката Мирзиёева по расширению площади виноградников не может не радовать, отметил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

В эфире Sputnik Узбекистан Леонид Попович прокомментировал обязательное условие, которое поставил Шавкат Мирзиёев перед производителями водки в республике.

© Sputnik / Максим Богодвид Мирзиёев поставил перед производителями водки обязательное условие

В Узбекистане с 2020 года производителям водки для получения лицензии необходимо будет в течение трех лет создать собственные плантации технических сортов винограда с последующей организацией производства вина или виноматериалов.

"Эта информация меня порадовала. Глава страны находит возможности увеличить площади виноградников… Виноградное вино всегда вытесняется и крепкие алкогольные напитки, то есть это нужно самой стране. Плюс Узбекистан сможет начать экспортировать это вино за рубеж", - отметил эксперт.

Попович подчеркнул, что самое главное – это то, что в республике есть необходимые площади для выращивания винограда, а также климат.

"При соблюдении всех условий пройдет всего 5-10 лет – и вина из Узбекистана начнут узнавать во всем мире", - уверен он.

О том, каковы условия для успешного виноделия, слушайте в интервью.