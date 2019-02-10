Страх суеверий

Посидеть на дорожку, не выносить мусор вечером, посмотреть в зеркало, если пришлось вернуться. Некоторые суеверия для нас — такая же часть быта, как почистить зубы или заправить кровать после сна. Почему мы так боимся нарушить ритуалы и выглядим глуповато. Или не боимся, но на всякий случай ничего не передаем через порог.

В чем феномен суеверий и в чем их власть над нами? Откуда привычка находить причинно-следственные связи там, где их нет? Какие суеверия безобидны, а какие могут причинять вред? В каких случаях полезна рационализация, а когда суеверие нужно заместить собственным ритуалом? А поможет ли это? И почему психолог с психиатром и биолог совершенно по-разному смотрят на этот страх?

Вместе с клиническим психологом, доктором психологических наук Марией Киселевой, психиатром Константином Ольховым и биологом, популяризатором науки, членом комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александром Панчиным разбираемся, как бороться с суевериями, которые мешают вам жить, и какие методы лучше всего для этого использовать. Осторожно, эксперты кричат друг на друга, и мы не всё вырезали.

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