Была отсталая, стала передовая. Прогнозы для российской экономики

С одной стороны, на Западе будто бы бытует мнение, что Россия – страна отсталая, а теперь еще и изможденная санкциями. С другой стороны, все происходящее в российской экономике вызывает живой интерес, и вот уже западным СМИ приходится признать, что Россия вовсе не несется в бездну. Так что же иностранная пресса пророчит России в этом году?

2:20 – Момент истины для изможденной империи. Как санкции и нефть влияют на экономику России

5:45 – Большие планы: сможет ли Россия стать одной из пяти крупнейших экономик мира

7:20 – Московское метро: успех Москвы, о котором редко говорит Запад

12:30 – Дедолларизация: нецелесообразные ходы и поразительная храбрость

17:40 – "Северный поток-2": почему выпад США вызвал раздражение Германии

Начало года – самое время для экономических прогнозов. Одни только немцы разразились целым рядом статей на эту тему, причем авторы не сошлись во мнениях: одни считают, что у русских все плохо, другие возражают: кое-что в России даже получше, чем в Германии. Похоже, символом развития России в глазах западных журналистов становится московское метро. Если прежде все просто восхищались его красотой, то сейчас отмечают удобство и, главное, стремительное расширение.

Один шведский автор, сделав ряд подсчетов, признает, что планы Путина по экономическому развитию до 2025 года вполне выполнимы. Но сможет ли страна войти в пятерку крупнейших экономик мира? Швед такого не исключает, но вот в прогнозе британской аналитической компании Standard Chartered России нет – зато там внезапно есть Индонезия.

Во всем мире внимательно следят за процессом дедолларизации: одни эксперты считают действия России вполне целесообразными, другие сомневаются, что отказ от доллара возможен в ближайшем будущем . Но отмечается, что Россия настроена весьма решительно.

Многих волнует судьба крупного экономического проекта России – газопровода "Северный поток – 2", причем крики о зависимости от России утихают, а им на смену приходит гнев в адрес Соединенных Штатов. Особенно негодуют немцы: последней каплей для них стали угрозы со стороны американского посла. Так что есть надежда, что с проектом "Северный поток – 2" в наступившем году ничего плохого не случится: общественность приняла нападки на газопровод весьма близко к сердцу.

Что пророчит России иностранная пресса разбираются главный редактор проекта "ИноСМИ" Алексей Дубосарский и его коллеги.

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