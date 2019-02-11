Взвешивай! Пять способов одурачить тех, кто страдает от лишних килограммов

Эта история о том, как легко и просто обмануть человека, мечтающего скинуть лишние килограммы, о том, как мошенники наживаются на желающих похудеть. Они обещают стройную фигуру в обмен на крупную сумму денег. Хорошо, если погоня за мечтой обойдется в пару тысяч рублей, а если придется заплатить здоровьем? Врач-диетолог Алексей Ковальков, гештальт-терапевт Жанна Карлова и телеведущий Сергей Сидоров объясняют, как не попасться на уловки лже-диетологов.
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