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Председатель Ташкентского фонда Махалля Фуркат Махмудходжаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Махмудходжаев: не надо своим равнодушием плодить преступность за рубежом

Радио
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Председатель фонда "Махалля" Фуркат Махмудходжаев поделился мнением о том, как можно помочь узбекистанцам, которые испытывают трудности при работе за рубежом.

Махаллинский совет Ташкента осуществляет проект "Махалля фарзандлари" ("Сыновья махалли"), цель которого - предупреждение и пресечение торговли людьми и принудительного труда среди узбекистанцев, выезжающих за пределы республики. С ними будут поддерживать постоянный контакт и проводить индивидуальные беседы с использованием различных мессенджеров и социальных сетей, помогут в решении проблемных вопросов, возникших на местах работы или учебы.

"Есть люди, которые не могут адаптироваться к жизни и работе за рубежом. То есть к условиям проживания, еде, ментальности, погодным условиям и многим другим факторам. Вот они завтра уйдут в какие-нибудь экстремистские организации, завербуются в горячие точки, или же совершат преступление прямо там. Кто от этого выиграет? Все проиграют", - заявил Махмудходжаев.

Он призвал председателей махаллей уделить особое внимание постоянному общению с лицами, уехавшим на заработки, чтобы в нужный момент поддержать их.




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