Шахты на километр и 100 тонн за год: эксперт о золотых рекордах Узбекистана

С марта в Узбекистане официально разрешат деятельность частных золотодобытчиков. К тому же страна намерена рассекреть данные по драгметаллам. Председатель Союза Старателей России Виктор Таракановский поставил республику в пример остальным соседям по ЦА.

По словам эксперта, за счет богатого советского наследия Узбекистан сегодня лидирует по добыче золота в регионе.

"Узбеки молодцы, хорошо работают – уже за сто тонн в год перевалили. Конечно, это в первую очередь за счет Мурунтау – там еще в советские годы добывали уран и золото и показатели были на уровне примерно 50 – 55 тонн. Сейчас это вдвое больше. У них там и шахты по километру глубиной", — подчеркнул Таракановский.

Сравнивая с другими странами региона, он заметил, что там показатели более скромные, особенно в Таджикистане. А вот Россия за последние десятилетия на порядок увеличила добычу — с 19 до 190 тонн.

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