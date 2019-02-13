Шахты на километр и 100 тонн за год: эксперт о золотых рекордах Узбекистана

"Узбеки молодцы, хорошо работают – уже за сто тонн в год перевалили. Конечно, это в первую очередь за счет Мурунтау – там еще в советские годы добывали уран и золото и показатели были на уровне примерно 50 – 55 тонн. Сейчас это вдвое больше. У них там и шахты по километру глубиной", — подчеркнул Таракановский.
Сравнивая с другими странами региона, он заметил, что там показатели более скромные, особенно в Таджикистане. А вот Россия за последние десятилетия на порядок увеличила добычу — с 19 до 190 тонн.
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