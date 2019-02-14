Новиков: "миролюбивые" заявления - дымовая завеса для реальных действий США

ГенсекНАТО Йенс Столтенберг заявил, что цель альянса — мир без ядерного оружия. По его словам, страны блока выступают против ядерного оружия, но избавятся от своих арсеналов, только если это сделают Россия и Китай.

Первый зампредседателя Комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков утверждает, что НАТО никогда не было миролюбивым сообществом.

"Военно-промышленный комплекс США как работает на полную катушку, так и продолжает работать. Одним из первых решений президента Дональда Трампа было увеличение военных расходов. (...) В текущей ситуации, когда совершенно очевидно, что Америка является инициатором разрыва Договора по РСМД, нужны какие-то заявления "миролюбивого" характера, которые могут служить дымовой завесой для реальных действий США", — сказал Новиков в эфире радио Sputnik.

Подробности слушайте в нашем подкасте.