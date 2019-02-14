13:56 14 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.67
  • EUR9510.03
  • USD8395.15
Поиск
Дмитрий Новиков
© Sputnik / Григорий Сысоев

Новиков: "миролюбивые" заявления - дымовая завеса для реальных действий США

Радио
Получить короткую ссылку
3 0 0

ГенсекНАТО Йенс Столтенберг заявил, что цель альянса — мир без ядерного оружия. По его словам, страны блока выступают против ядерного оружия, но избавятся от своих арсеналов, только если это сделают Россия и Китай.

Первый зампредседателя Комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков утверждает, что НАТО никогда не было миролюбивым сообществом.

"Военно-промышленный комплекс США как работает на полную катушку, так и продолжает работать. Одним из первых решений президента Дональда Трампа было увеличение военных расходов. (...) В текущей ситуации, когда совершенно очевидно, что Америка является инициатором разрыва Договора по РСМД, нужны какие-то заявления "миролюбивого" характера, которые могут служить дымовой завесой для реальных действий США", — сказал Новиков в эфире радио Sputnik.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

По теме

Реален ли "новый ДРСМД": рассуждают экперты и политики
Теги:
ядерное оружие, НАТО, США



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Боевая техника из прошлого в Панджшерском ущелье Афганистана
Мирная жизнь среди кладбища танков
На что ушли миллионы ЦРУ?
На что ушли миллионы ЦРУ, или Главный просчет Бжезинского
Как стать бизнесменом в Узбекистане
Как открыть свой бизнес в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054