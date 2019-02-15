Вирусолог рассказал, как остановить распространение кори среди мигрантов

За неполных полтора месяца 2019 года в Екатеринбурге корью заболели почти три десятка жителей.

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев считает, что распространение кори стало результатом отмены обязательной вакцинации.

"С момента введения свободного выбора на прививки началась беда. Самым эффективным средством против вируса является вакцинация", - сказал Sputnik Таджикистан вирусолог.

Это привело к тому, что огромное количество людей - не привиты.

"То есть эти люди не имеют защиты против кори. Они являются горючим материалом. Это и дало свою отрицательную реакцию", - заявил эксперт.

Он уверяет, что необходимо вести большую разъяснительную работу для того, чтобы люди поняли, как необходима вакцинация.