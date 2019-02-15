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Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева
Фото из личного архива Ольги Ткачевой

Российский эксперт объяснила, в чем секрет долголетия жителей Узбекистана

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Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева в интервью Sputnik рассказала, что способствует высокой продолжительности жизни в странах Азии, особенно в Узбекистане.

Узбекистан занимает первое место в Центральной Азии по продолжительности жизни населения. По словам специалиста, у такой позитивной статистики есть и физиологические и социальные причины.

"В целом для жителей центральноазиатского региона характерно изобилие в рационе продуктов растительного происхождения, а также сравнительно низкий уровень потребления алкоголя и табака. Это положительно сказывается на состоянии здоровья. Еще один важный аспект – социальный. В традициях восточных народов всегда было уважение и почтение к старшим, забота о них. Это тоже повышает в какой-то мере продолжительность жизни", — пояснила Ткачева.

Не стоит исключать и миграционный фактор – молодое поколение активно выезжает за рубеж для трудоустройства, что также отражается на общей статистике и соотношении разных возрастных категорий граждан.

Пожилой узбек в Самарканде. Узбекская ССР
© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Узбекистан лидирует по продолжительности жизни среди стран ЦА
При этом эксперт подчеркнула, что продолжительность жизни в первую очередь зависит от самого человека и от его образа жизни, в то время как генетика, вопреки расхожему мнению, оказывает влияние лишь в 15-20% случаев .

"Важнее всего, как человек живет, что ест, много ли двигается, имеет ли вредные привычки или напротив – ведет активный образ жизни. Безусловно, велика и роль государства в социально поддержке, особенно граждан пожилого возраста", — заключила Ткачева.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Демография, Узбекистан



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