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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрем. Глобальные эпидемии

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Тема:
Подкасты РИА (17)
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В ежегодный топ-10 самых страшных угроз человечеству впервые вошел отказ от прививок. Четыре пункта списка – это эпидемии, которые бушевали в 2018 году: Денге, Эбола, грипп, ВИЧ. Еще одно место в топе занимает злоупотребление антибиотиками: из-за него патогены учатся сопротивляться лечению.

Чума, оспа, грипп, Эбола, ВИЧ, сибирская язва и другие болезни унесли жизни миллионов человек. На борьбу с ними бросают лучшие умы и огромные деньги. Люди или патогены – кто ближе к грани исчезновения?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (17)
Теги:
болезнь, Аудио, Радио, радио, подкаст



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