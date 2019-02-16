Мы все умрем. Глобальные эпидемии

Чума, оспа, грипп, Эбола, ВИЧ, сибирская язва и другие болезни унесли жизни миллионов человек. На борьбу с ними бросают лучшие умы и огромные деньги. Люди или патогены – кто ближе к грани исчезновения?
В ежегодный топ-10 самых страшных угроз человечеству впервые вошел отказ от прививок. Четыре пункта списка – это эпидемии, которые бушевали в 2018 году: Денге, Эбола, грипп, ВИЧ. Еще одно место в топе занимает злоупотребление антибиотиками: из-за него патогены учатся сопротивляться лечению.
Чума, оспа, грипп, Эбола, ВИЧ, сибирская язва и другие болезни унесли жизни миллионов человек. На борьбу с ними бросают лучшие умы и огромные деньги. Люди или патогены – кто ближе к грани исчезновения?
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