Алексей Маланов о том, какими катастрофами грозит киберпреступность

Ваши деньги, медицинские анализы, интимная переписка, данные детей больше не принадлежат вам. Это реальность, с которой не научились жить, и риски, которые недооценены. Киберпреступность выходит на новый уровень. Кто и как противостоит одиночкам, национальным и международным организованным преступным группировкам. И есть ли от них защита?

По мере развития технологий будут появляться и новые изощренные способы киберпреступлений. Вчера вирус поражал компьютер и блокировал ваши личные фото, а завтра, возможно, он заставит беспилотные машины неправильно считывать дорожные знаки и спровоцирует аварию на дороге, вмешается в ход хирургической операции и сповоцирует аварию на атомной электростанции. Угрозы из виртуальных превращаются в физические.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" антивирусный эксперт лаборатории Касперского и специалист в области искусственного интеллекта Алексей Маланов откровенно и простым языком рассказывает о том, как устроен белый и теневой бизнес на вирусах, когда появится сильный искусственный интеллект, чем компьютерные вирусы похожи на биологические, как киберпреступления проникают в нашу жизнь по мере развития технологий, как обмануть систему распознавания лиц, а также о том, на каких условиях возьмут раскаявшихся хакеров-гениев в Лабораторию Касперского.

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