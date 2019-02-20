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© Sputnik / Алексей Никольский

Путин высказался о "подхрюкивающих" сателлитах США в вопросе выхода из ДРСМД

Радио
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США должны были честно обосновать свой выход из ДРСМД, а вместо этого они нарушают договор, а затем мобилизуют своих "сателлитов", которые американцам "подхрюкивают", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию президент.

"Нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из договора. Сделали бы как вот в 2004 году, из ПРО вышли - все. В открытую, по-честному", - сказал российский лидер.

По его словам, с момента заключения договора в 1987 году в мире произошли серьезные изменения: многие страны продолжили развивать ракеты малой и средней дальности, а Россия и США - нет, они добровольно ограничили себя в этом. Вашингтон сам нарушает ДРСМД, а затем ищет оправдания и назначает виновных, считает Путин.

"Но еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но все-таки американцам "подхрюкивают" по этому вопросу", - добавил он.

Раз в год Путин обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.




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