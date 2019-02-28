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Андрей Серенко
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Серенко - об опасности терактов: сторонники ИГИЛ живут сегодня в Узбекистане

Радио
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О реальных угрозах со стороны боевиков террористической организации для стран ЦА рассказал политолог Андрей Серенко.

В эфире Sputnik Таджикистан ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко отметил, что опасность терактов есть в любой стране постсоветского пространства – и в России, и в Таджикистане, и в Узбекистане.

По его словам, это происходит оттого, что сторонники ИГ живут сегодня внутри наших стран: и России, и Таджикистана, и Узбекистана. И для того, чтобы совершить теракт, у них нет необходимости переправляться из Афганистана.

"Однако сегодня нет оснований для того, чтобы говорить о прямой угрозе безопасности Центральной Азии, которая исходит с территории Афганистана", - заверил Серенко.

Комментарий политолога слушайте в аудиозаписи.




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