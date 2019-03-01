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Открытие генерального консульства Узбекистана во Владивостоке
Sputnik / Татьяна Меель

Приятная неожиданность: генконсул Узбекистана о назначении во Владивосток

Радио
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Генконсул Узбекистана на Дальнем Востоке Рустам Исамилов рассказал о задачах, которые стоят перед открывшимся во Владивостоке диппредставительством.

Дипломат подчеркнул, что для него новое назначение в России стало неожиданностью и приятным сюрпризом.

"Владивосток теперь стал столицей всего Дальневосточного федерального округа России – это очень перспективный регион. Я рад, что мне доверили работать здесь. Для наших граждан, представителей общественных организаций Узбекистана во Владивостоке появилась частичка родины. Они могут приходить к нам, делиться идеями, решать какие-то вопросы", — подчеркнул Исмаилов.

По его словам, в первую очередь, работа генконсульства будет направлена на помощь соотечественникам, работающим на Дальнем Востоке, а также на развитие межрегионального сотрудничества, а также на укрепление торгово-экономических, гуманитарных и культурных связей. 

Открытие генерального консульства Узбекистана во Владивостоке
Sputnik / Татьяна Меель
Первое на Дальнем Востоке: генконсульство Узбекистана во Владивостоке
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Во Владивостоке 1 марта открылось пятое по счету дипломатическое представительство Узбекистана в России. В минувшем году в РФ, согласно ранее достигнутым договоренностям между лидерами двух стран, были отрыты два консульства Узбекистана — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. До конца 2019 года также начнут работу диппредставительства республики в Казани и Ростове-на-Дону.  

Теги:
Дальний Восток, Дипломатия, консульство, Узбекистан, Владивосток



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