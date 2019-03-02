Намайданили. Об итогах послереволюционной пятилетки на Украине

Сменивший Януковича Порошенко может по праву заявлять, что за время его президентства страна изменилась. Так почему же на грядущих выборах он далеко не фаворит?
Майдан по-прежнему порождает множество догадок, кривотолков и диких теорий. От вопроса, кто в кого стрелял, зависит взгляд на все последующие события на Украине.
Направление внешней политики — экзистенциальный для украинцев вопрос. В конце концов Украина обратилась на Запад лишь на словах, но не на деле. Похоже, кнут в этой стране действует значительно лучше, чем пряник. Вот почему Украине еще далеко до членства в ЕС и НАТО.
Через пять лет после революции Украина уже мало кому интересна, и киевские политики изо всех сил пытаются привлечь к себе внимание провокационными заявлениями.
Майдан принес Украине серьезную проблему — всплеск неонацизма. Ультраправые со всей Европы потянулись на Украину, сочтя, что именно там сейчас строится идеальное "белое" общество, пока Европа загнивает. Но не тут-то было.
Даже довольно безобидные попытки украинцев отстоять свою "незалежность" иногда доводятся властями до абсурда. Взять хотя бы переименования – по-настоящему веселый тренд последней украинской пятилетки.
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