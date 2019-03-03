16:00 03 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.61
  • EUR9530.06
  • USD8403.19
Поиск
Как это по-русски
Sputnik

Родовой код. Как и для чего в России появилась фамилия

Радио
Получить короткую ссылку
71 0 0

Фамилия — это код, паспорт и документ, данный с рождения.

Когда-то по фамилии можно было узнать большинство "персональных данных" или даже судьбу человека. А вы знаете историю своей фамилии?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Теги:
Россия, родственники, отношения



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Весна в Ташкенте
Она появилась вовремя: лучшие фото первого дня весны в Ташкенте
В Бразилии начался ежегодный карнавал
Танцуют все: в Рио-де-Жанейро стартовал главный карнавал года
От А до К: что нужно знать о витаминах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054