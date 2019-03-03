Родовой код. Как и для чего в России появилась фамилия

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Фамилия — это код, паспорт и документ, данный с рождения.
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Контрольно-пропускной пункт, расположенный между Бабатагом и Гиссаром, не работал 25 лет.
Фигуристка Захра Лари привлекает внимание тем, что всегда выходит на лед в хиджабе, а еще она единственная пока представительница своей страны в этом виде спорта.
Национальная команда республики под руководством Эктора Купера примет участие в турнире China Cup-2019, который пройдет 21-25 марта.