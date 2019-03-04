Елена Исинбаева о вечной мечте и о желании, до которого нужно созреть

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, многократная чемпионка мира, а ныне член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева на пресс-конференции в Ташкенте рассказала о том, в какой сфере смогла найти себя после ухода из большого спорта.

По словам легендарной спортсменки, большой спорт, победы, овации зрителей и радость от побед дарят неповторимые эмоции, которые в жизни получить практически невозможно.

"Конечно, я мечтаю прыгать и дальше, но это, скорее всего, уже останется мечтой. Безусловно, те впечатления, которые дают победы, трудно получить в обычной жизни. Но я нашла себя после ухода из спорта. У меня много работы, направленной на создание благоприятных условий для спортсменов и тренеров. Еще одно направление деятельности – развитие массового спорта, ведь все великие победы и рекорды начинаются с улицы. Если не будет необходимой и доступной инфраструктуры для молодежи, ни о каких чемпионах не может быть и речи", — подчеркнула Исинбаева.

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Отвечая на вопрос о желании начать тренерскую карьеру, олимпийская чемпионка призналась, что пока не готова к этому, но, возможно, со временем хотела бы попробовать себя в этом качестве.

"Тренеры — это вообще люди с другой планеты, готовые отдать все для своих воспитанников. Я чувствую, что морально еще не пришла к этому, все-таки у меня растут дети, которым я должна уделять внимание", — ответила спортсменка.

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