Захарова о сделанных за год выводах по "делу Скрипалей"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о выводах, сделанных за год после международного скандала, спровоцированного "делом Скрипалей".

Со дня "драмы в Солсбери", когда неизвестным веществом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, прошел ровно год.

Сразу после происшествия правительство Великобритании высказало уверенность в том, что в качестве отравляющего было использовано нервно-паралитическое вещество российского производства.

"Определенная часть британского истеблишмента способна на все, включая блеф, подлог и провокацию, в том числе в международных масштабах. В "деле Скрипалей" правительство Терезы Мэй пошло дальше своих возможностей. Складывается ощущение, что британские власти решили апробировать сразу несколько своих ноу-хау по созданию и продвижению международных провокаций", ― заявила Захарова.