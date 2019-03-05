Политолог: США усилят давление на Николаса Мадуро

"Если большинство союзников США поддержало Гуаидо, назад они отыгрывать не будут. Сейчас они будут всяческими путями давить на правительство Мадуро для того, чтобы Мадуро как-то пошел на попятный, но он вряд ли пойдет, особенно после провала переговоров Трампа с Ким Чен Ыном в Ханое. Это то, что укрепит Мадуро, но, с другой стороны, подстегнет американцев как можно сильнее ударить по нему", ― сказал Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik.
По его мнению, то, что резолюция РФ по Венесуэле не будет поддержана, было понятно изначально: у американцев пока больше сторонников.
Курс давления на Никарагуа, Кубу, Венесуэлу будет продолжаться, считает политолог.
"Есть ощущение, что после неудачи в Ханое Трамп будет пытаться отыграться, а отыграться он может только на Венесуэле", ― заявил эксперт.
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