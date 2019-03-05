Николайчук: узбекский вектор умиротворения Афганистана самый перспективный

"Все противоборствующие стороны понимают, что ситуация патовая, поэтому необходимо начинать новую партию. Узбекский вектор в политике умиротворения Афганистана выглядит очень перспективно, так как эта республика не только ближайший сосед Афганистана, но и отчасти несет в себе ту память о советском прошлом, когда Узбекистан был частью СССР. По сути, Россия сейчас возвращается в Афганистан через Узбекистан. Недаром в самой ИРА участие СССР в восстановлении страны уже воспринимают как позитивный этап истории, ранее преданный политическому остракизму", — подчеркнул Николайчук.
Он добавил, что прямые переговоры с талибами — это старт реальной политической работы по решению многолетнего конфликта в ИРА.
По его мнению, даже мировое сообщество признало, что всем будет комфортней, если мирным процессом в Афганистане займется именно руководство Узбекистана.
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* — запрещенная в РФ террористическая группировка.