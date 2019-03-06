Попов: Россия возвращается в ЦА, где много лет господствовали американцы

Узбекистан ратифицировал соглашение с РФ о свободном использовании воздушного пространства военными. По мнению заместителя главного редактора журнала "Авиапанорама" генерал-майора ВВС России Владимира Попова, военное сотрудничество на пространстве СНГ укрепит и безопасность в регионе, и политико-экономические связи.

Военный летчик подчеркнул, что военное сотрудничество с сопредельными странами носит стратегический характер, именно от этой сферы зависит развитие всего комплекса взаимоотношений с бывшими советскими республиками.

"Это очень позитивная тенденция. Россия постепенно возвращается в сопредельные страны, входившие раньше в состав Союза. Долгое время там, откровенно говоря, господствовали американцы, которые снабжали через базы свою группировку в Афганистане. А ведь в этих странах остались наши аэродромы, базы. Поддерживать сотрудничество в СНГ просто жизненно необходимо", — подчеркнул Попов.

Он пояснил, что взаимодействие в военной сфере, в частности, взаимное свободное использование воздушного пространства военными Узбекистана и РФ, позволит не только обеспечить безопасность стран СНГ, но и поспособствует развитию транспортных коридоров и торговым связям.

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