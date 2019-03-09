Ядерная война отменяется. Победил и индийский МиГ-21, и пакистанский F-16

Нынешняя эскалация в Кашмире закончилась так же быстро, как и началась.

Но почти на неделю мир замер в ожидании: начнется ли настоящая война между двумя ядерными державами?

Эксперт Алексей Куприянов объясняет, почему война не выгодна ни одной из сторон и почему против современных пакистанских Ф-16 Индия направила советские Миг-21 80-х годов.

© AFP 2018 / TAUSEEF MUSTAFA Военные Индии и Пакистана обстреляли друг друга в Кашмире

Самое время освежить и историю индо-пакистанского более чем 70-летнего противостояния и главное — разобраться в нынешней ситуации. Как часто происходят подобные инциденты в Кашмире? Может ли постоянная напряженность привести к настоящей войне между двумя ядерными державами? Кто сильнее с военно-технической точки зрения — Индия или Пакистан? И наконец, может ли Россия извлечь какие-то политические дивиденды из этого противостояния?

"Не надо принимать это за начало ядерной войны: Пакистан слабее Индии, а Индии не нужен хаос в виде многомиллионного потока беженцев из Пакистана. Скорее это период искрометных шуток друг про друга в соцсетях".

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