Юрист: в погоне за выгодой от РВП мигрант может остаться без гражданства РФ

Иностранные граждане с этого года смогут подавать заявления для получения разрешения на временное проживание в электронном виде. Юрист, преподавателя кафедры конституционного права РАНХиГС Сергея Андрейцо предостерег мигрантов от хитростей, которые могут сделать их вовсе невъездными в РФ.

По словам эксперта, перевод любой услуги в электронный вид – это прогрессивный шаг. Впоследствии, все возможные процедуры будут осуществляться в онлайн-формате, кроме тех, что требуют личного присутствия гражданина.

Несмотря на упрощение и облегчения процесса оформления РВП, а также на существенные льготы, получаемые с разрешением на временное проживание, иностранцам не стоит забывать о нюансах российского законодательства и уж тем более пытаться схитрить для более оперативного решения своих вопросов.

"Были случаи, когда люди, не дождавшись квоты в своем регионе, оформляли РВП, к примеру, в провинции. Так, живущие в Петербурге ехали в Новгородскую область, но фактически там не проживали. При оформлении гражданства эти факты проверяются и могут стать причиной отказа. Так из-за мнимых и сиюминутных выгод человек может испортить себе миграционную биографию и вообще поставить крест на получении российского гражданства в будущем", — предостерег Андрейцо.

© Sputnik / Валерий Мельников Главное – успеть: что изменилось для мигрантов при оформлении РВП в России

Аналогичная ситуация, добавил юрист, может произойти для тех, кто оформил фиктивный брак ради получения российского паспорта. Если этот факт будет выявлен и подтвержден, то нарушитель может оказаться невъездным на территорию РФ.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

