Политолог: санкции США увеличат нагрузку на экономику Ирана

Однако эксперт уверен, что Иран будет использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы минимизировать ущерб от этих санкций.
"За истекшие 10-15 лет в регионе появились новые финансовые механизмы, организации, использование потенциала которых позволят Ирану избежать резких негативных последствий", - сказал Велизаде в эфире радио Sputnik Азербайджан.
Президент Ирана Хасан Роухани обвинил власти Соединенных Штатов в использовании экономического и психологического давления на иранский народ для свержения государственного строя Исламской Республики. При этом Роухани вновь исключил возможность переговоров Тегерана с нынешней администрацией Вашингтона.