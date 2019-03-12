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Политолог Ильгар Велизаде
Sputnik / Murad Orujov

Политолог: санкции США увеличат нагрузку на экономику Ирана

Радио
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Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде считает, что от американских санкций в первую очередь пострадают предприятия, которые ориентируются на внешние рынки.

Однако эксперт уверен, что Иран будет использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы минимизировать ущерб от этих санкций.

"За истекшие 10-15 лет в регионе появились новые финансовые механизмы, организации, использование потенциала которых позволят Ирану избежать резких негативных последствий", - сказал Велизаде в эфире радио Sputnik Азербайджан.

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил власти Соединенных Штатов в использовании экономического и психологического давления на иранский народ для свержения государственного строя Исламской Республики. При этом Роухани вновь исключил возможность переговоров Тегерана с нынешней администрацией Вашингтона.

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Теги:
Экономические санкции, США, Иран



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