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Алексей Дундич

Дундич: сегодня нет нерешаемых проблем между Ташкентом и Душанбе

© Facebook / Алексей Дундич
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Сегодняшнее партнерство Узбекистана и Таджикистана - только первый робкий шаг в сторону будущего укрепления отношений двух стран, считает преподаватель кафедры востоковедения МГИМО МИД Алексей Дундич.

С момента смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова прошло почти три года. За это время Таджикистан и Узбекистан, отношения которых при Каримове были весьма натянутыми, сумели распутать клубок старых противоречий и начать взаимовыгодное сотрудничество, отметил эксперт.

Главы двух стран Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев пришли к компромиссу по Рогунской ГЭС, договорились об открытии пропускных пунктов на границах двух стран и расширении двухсторонней торговли.

Однако дальнейшее сближение Ташкента и Душанбе будет напрямую зависеть от экономической выгоды для обеих сторон, считает востоковед, преподаватель МГИМО МИД Алексей Дундич.

"Сегодня появилась надежда на развитие. Так, начала работать таджикско-узбекская комиссия по торговым отношениям. Однако это только начало, и большого оптимизма здесь пока нет. Практика покажет, как все это будет развиваться. На мой взгляд, их отношения усилило бы существование в рамках единого евразийского союза, это дополнительный стимул для обеих стран", - пояснил эксперт Sputnik Таджикистан.

По словам Алексея Дундича, неразрешимых проблем между Узбекистаном и Таджикистаном нет.




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