Чтобы приезжали, как к себе домой: кому Мирзиёев обещал квартиры в Ташкенте

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на торжественной церемонии по случаю открытия первого в стране ледового дворца Humo Arena. Глава государства заявил, что этот комплекс открывает новые возможности для развития зимнего спорта в республике.

В Ташкенте в преддверии весеннего праздника Навруз состоялось грандиозное открытие первой ледовой арены. На церемонии присутствовали несколько тысяч гостей, в том числе звезды мирового спорта, а также российские артисты эстрады.

В своей приветственной речи Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что открываемая в Ташкенте арена станет новым этапом в развитии зимних видов спорта и откроет для спортсменов широкие горизонты.

"У нас славные спортивные традиции. Наши школы бокса, вольной борьбы и гимнастики известны во всем мире. Мы и в зимних видах выступаем на олимпийских играх и чемпионатах мира. В стране созданы четырех хоккейных клуба, в этом году стартовал первый национальный турнир по хоккею с шайбой, поэтому мы чтим наши традиции и будем развивать их. Этот уникальный высокотехнологичный комплекс Humo Arena открывает новую страницу узбекского спорта", — подчеркнул глава государства.

Президент Узбекистана также обратился к гостям этого события, призвав легендарных спортсменов и тренеров оказать содействие республике в развитии зимних дисциплин.

"Я сегодня общался с именитыми спортсменами и тренерами и сказал, что мы очень надеемся на вашу поддержку, на ваши знания, мастерство и огромный профессиональный опыт. Я уже дал поручение хокиму Ташкента, чтобы он как можно скорее выделил им по квартире, чтобы они приезжали в нашу страну не как гости, а как к себе домой, и тогда мы точно очень многому сможем у них научиться", — заключил президент под оглушительные аплодисменты гостей.

Humo Arena – уникальный спортивно-развлекательный комплекс с двумя игровыми площадками для хоккея, а также других зальных видов спорта. Основная арена вмещает до 14 тысяч зрителей. Humo Arena будет служить не только основной площадкой для проведения национальных и международных турниров по зимним видам спорта, но и выполнять функции концертного зала. По словам Шавката Мирзиёева, подобные спортивные объекты появятся и в других регионах республики.

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