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Советник заместителя председателя Совета Федерации, посол Андрей Бакланов
© Sputnik / Нина Зотина

Бакланов о том, что мешает дать отпор международному терроризму

Радио
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Российский дипломат, советник заместителя председателя Совета Федерации РФ Андрей Бакланов заявил, что созданные после 2001 года инструменты для борьбы с терроризмом в настоящее время не функционируют.

"Предпосылок для изменения ситуации к лучшему, в плане международного отпора терроризму, нет. Процесс совершенно обратный", — сказал советник зампреда Совета Федерации РФ Андрей Бакланов во время Мультимедийного круглого стола в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

Звучавшие в последнее время "обнадеживающие заявления" не имеют подкрепления, ситуация по-прежнему крайне неудовлетворительная, заявил эксперт. 

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Дипломат озвучил данные, которые ранее не были представлены. По его словам, в мире сейчас насчитывается 820 международных террористических организаций, в них состоят примерно 300 тысяч боевиков.

При этом ровно половина — из арабских стран, пишет Sputnik Таджикистан

"Примерно 70 тысяч приходится на Афганистан, Пакистан. Этот регион — второй центр международного терроризма. Ну, и остальные 80 тысяч в разных странах. <...> То есть международный интернационал радикалов — будь здоров! Это 30 полностью укомплектованных дивизий", — отметил эксперт.

Полный комментарий Андрея Бакланова слушайте в радиоподкасте.

Теги:
ИГ, Борьба с терроризмом



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