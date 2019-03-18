Бакланов о том, что мешает дать отпор международному терроризму

"Предпосылок для изменения ситуации к лучшему, в плане международного отпора терроризму, нет. Процесс совершенно обратный", — сказал советник зампреда Совета Федерации РФ Андрей Бакланов во время Мультимедийного круглого стола в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Звучавшие в последнее время "обнадеживающие заявления" не имеют подкрепления, ситуация по-прежнему крайне неудовлетворительная, заявил эксперт.
При этом ровно половина — из арабских стран, пишет Sputnik Таджикистан.
"Примерно 70 тысяч приходится на Афганистан, Пакистан. Этот регион — второй центр международного терроризма. Ну, и остальные 80 тысяч в разных странах. <...> То есть международный интернационал радикалов — будь здоров! Это 30 полностью укомплектованных дивизий", — отметил эксперт.
Полный комментарий Андрея Бакланова слушайте в радиоподкасте.