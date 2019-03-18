Узбекистан в ЕАЭС — эксперт МГИМО назвал условия для интеграции республики

Российский эксперт, преподаватель кафедры востоковедения МГИМО МИД России Алексей Дундич рассказал, что пока удерживает Узбекистан от присоединения к Евразийскому экономическому союзу.

По мнению эксперта, официальный Ташкент всегда придерживался прагматичной политики при вступлении в те или иные международные организации. В данном случае ситуация с ЕАЭС не исключение.

"На этапе создания не было понятно, какие выгоды может принести подобный союз. Узбекистан решил повременить со вступлением, чтобы дождаться конкретных результатов и увидеть на примере других эффект от этой организации. Посмотрим, как изменится политика Ташкента при новом президенте. В любом случае, республика вступит в этот союз лишь тогда, когда поймет для себя очевидные экономические выгоды", — отметил Дундич.

Он добавил, что Ташкент всегда отличался очень сдержанной позицией в интеграционных проектах, предпочитая вести многовекторную политику и опираться на двусторонние контакты с конкретными странами.

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