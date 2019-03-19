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Никита Мендкович
Sputnik / Vladimir Trefilov

Мендкович рассказал, чего стоит опасаться после отставки Назарбаева

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Тема:
Добровольная отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (6)
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Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович назвал ожидаемым уход Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана. В то же время эксперт подчеркнул, что важное значение будет иметь процедура транзита власти в стране.

Комментируя решение главы Казахстана покинуть свой пост, Мендкович отметил, что это было ожидаемо, а Назарбаев готовился к отставке давно и планомерно.

"Все понимают, что время не щадит никого, даже самых опытных руководителей. Кроме того, сам Нурсултан Абишевич последними преобразованиями в стране по сути готовил почву к своей отставке. Это было давно ожидаемо. Теперь вопрос заключается в том, кто станет приемником казахстанского лидера, а еще важнее - насколько спокойно пройдет транзит власти. Надеюсь, это будет именно так", — заявил Мендкович.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Фотохост-агентство
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке
О своем решении покинуть пост президента Нурсултан Назарбаев объявил 19 марта во время телевизионного обращения к гражданам республики. При этом бессменный лидер независимого Казахстана останется в рядах правящей партии, в составе Совета безопасности и в Конституционном совете. 

Комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Добровольная отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (6)



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