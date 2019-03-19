Мендкович рассказал, чего стоит опасаться после отставки Назарбаева

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович назвал ожидаемым уход Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана. В то же время эксперт подчеркнул, что важное значение будет иметь процедура транзита власти в стране.

Комментируя решение главы Казахстана покинуть свой пост, Мендкович отметил, что это было ожидаемо, а Назарбаев готовился к отставке давно и планомерно.

"Все понимают, что время не щадит никого, даже самых опытных руководителей. Кроме того, сам Нурсултан Абишевич последними преобразованиями в стране по сути готовил почву к своей отставке. Это было давно ожидаемо. Теперь вопрос заключается в том, кто станет приемником казахстанского лидера, а еще важнее - насколько спокойно пройдет транзит власти. Надеюсь, это будет именно так", — заявил Мендкович.

О своем решении покинуть пост президента Нурсултан Назарбаев объявил 19 марта во время телевизионного обращения к гражданам республики. При этом бессменный лидер независимого Казахстана останется в рядах правящей партии, в составе Совета безопасности и в Конституционном совете.

Комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.