Демьянчук: дети находят в Сети негативный контент из-за равнодушия родителей

Доцент кафедры психологии, образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Роман Демьянчук рассказал, как оградить ребенка от нежелательной информации в интернете.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил принять меры по ограждению молодежи от негативного влияния в интернете. Эксперт считает, что виртуальную жизнь ребенка в первую очередь должны контролировать родители.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев раскритиковал низкий уровень доступа к интернету в школах

"Даже если школа ограничит доступ к определенному контенту на своей территории, она никаким образом не может повлиять на доступ к компьютерам родителей", - подчеркивает Демьянчук в интервью Sputnik Узбекистан.

Он обращает внимание на то, что порой школьнику действительно сложно сориентироваться в многообразии различных сайтов и "о многих возможностях интернета, например, образовательных, дети просто-напросто не знают".

"Необходимо чтобы была налажена стройная система воспитательной работы. Школа занимает ребенка насколько может занять. Когда у учеников оказывается свободное время – они начинают серфить в Сети. Другой вопрос, если бы это свободное время занимали родители. Дефицит родительского взаимодействия с детьми очевиден налицо", - отметил Демьянчук.

По его словам, когда родители отдают в руки ребенка гаджет и занимаются своими делами, чадо может найти в интернете то, что находить ему пока по возрасту и содержанию не следовало бы.