Опасаться ли России роста влияния Турции на Узбекистан — эксперт МГИМО

Российский эксперт, преподаватель кафедры востоковедения МГИМО при МИД РФ Алексей Дундич полагает, что укрепление позиций Турции в Центральной Азии, в частности, в Узбекистане, вряд ли повлияет на глобальный расклад сил в регионе.

По мнению востоковеда, отношения между Анкарой и Ташкентом развивались неравномерно, но сейчас наметился существенный прогресс.

"В начале 1990-х у стран ЦА был оптимизм по поводу сотрудничества с Турцией, да и сама страна активно включилась в процессы, происходящие в этом регионе. Однако затем с тем же Узбекистаном отношения ухудшились. Анкара уж слишком навязчиво предлагала свою помощь, а также поддерживала некоторые радикальные течения. Сейчас новый этап отношений, но я не думаю, что Турция будет играть первую скрипку в ЦА. Все-таки экономически это не столь мощное государство, как США, Китай и Россия, тем более что последняя крайне заинтересована в центральноазиатской пятерке стран", — пояснил Алексей Дундич.

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