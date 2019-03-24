Буллинг. Если вашего ребенка травят

В следующем эпизоде подкаста "13+. Инструкция для родителей" вы узнаете, что делать, если вашего ребенка поймали на краже, и какие психологические проблемы стоят за этим поступком.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Эпизод о том, как правильно себя вести родителям, если сын или дочь стали жертвой травли. Учимся защищать своего ребенка и сохранять доверие.
В следующем эпизоде подкаста "13+. Инструкция для родителей" вы узнаете, что делать, если вашего ребенка поймали на краже, и какие психологические проблемы стоят за этим поступком.
Слушайте подкасты РИА Новости.