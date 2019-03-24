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13+Инструкция для родителей
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Буллинг. Если вашего ребенка травят

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Эпизод о том, как правильно себя вести родителям, если сын или дочь стали жертвой травли. Учимся защищать своего ребенка и сохранять доверие.

Если вашего ребенка травят. История о том, как правильно себя вести, если ваши сын или дочь стали жертвой травли. Наши эксперты расскажут о том, как понять, что ребенка травят, как защитить его и сохранить доверие, как наказать зачинщиков и нужно ли их наказывать. 

В следующем эпизоде подкаста "13+. Инструкция для родителей" вы узнаете, что делать, если вашего ребенка поймали на краже, и какие психологические проблемы стоят за этим поступком.

Слушайте подкасты РИА Новости.

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Теги:
насилие, дети, Школа



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