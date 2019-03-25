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Востоковед Владимир Исаев
Фото из личного архива Владимира Исаева

Чем интересен Узбекистан инвесторам из ОАЭ — мнение востоковеда

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Профессор Института Азии и Африки, востоковед Владимир Исаев рассказал в интервью Sputnik, какие сферы сотрудничества между Ташкентом и Абу-Даби наиболее перспективные и почему Арабским Эмиратам выгодно вкладываться в Центральную Азию.

По словам эксперта, ОАЭ заинтересованы в поиске новых рынков сбыта, а также в том, чтобы их капитал работал, а не лежал мертвым грузом.

"В первую очередь Арабские Эмираты заинтересованы в инвестициях в нефтегазовую сферу Узбекистана. Сейчас у республики нет достаточных мощностей для транзита и экспорта газа, например, в Китай или Таджикистан. А у ОАЭ достаточно финансовых ресурсов и технологий для реализации подобных проектов. Кроме того, Абу-Даби интересна и текстильная отрасль, модернизация узбекских предприятий для переработке качественного сырья", — пояснил Исаев.

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© Пресс-служба президента Узбекистана
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Кроме того, отметил профессор, Эмиратам выгодно наращивать сотрудничество в сфере туризма, а также туристических перевозок.

"Речь идет не только о поездках узбекистанцев в ОАЭ и наоборот – арабов в страны ЦА, но также в перспективе о сотрудничестве авиакомпании этой страны с Узбекистаном. В частности, Арабские Эмираты выгодно расположены на пути к местам паломничества мусульман, так что этот вид туризма имеет хорошие перспективы", — пояснил востоковед.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.




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