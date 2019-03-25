Ковалев о том, что нужно вузам Узбекистана для попадания в мировой рейтинг

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев поддержал стремление узбекских университетов пробиться в рейтинг вузов QS, отметив, что для этого учебным заведениям необходимо добиться результатов сразу в нескольких областях.

Узбекские вузы намерены войти в мировой рейтинг высших учебных заведений QS.

По мнению Игоря Ковалева, для достижения этой цели учебным заведениям Узбекистана необходимо существенно укрепить свои позиции сразу по нескольким показателям. В частности, на столь престижные рейтинги влияет количество иностранных студентов и уровень цитируемости научных публикаций.

"Параметров очень много. Это и количество профессоров и докторов наук, и цитируемость в научном сообществе, и число иностранных студентов, которые выбирают для обучения тот или иной вуз. Немаловажную роль играет значимость тех или иных научных открытий или важность исследований. Рейтинг QS – это вполне достойная цель, главное теперь добиться ее", — отметил эксперт.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.