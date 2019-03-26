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Доцент Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук Наталья Еремина
© © Photo: Facebook / Natalia Eremina Yeryomina

Еремина: политики пиарятся на промахах Терезы Мэй

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Доцент Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук Наталья Еремина рассказала о кризисе внутри правительства Великобритании.

По мнению доктора политических наук Натальи Ереминой, вопрос о том, должна ли Великобритания выйти из ЕС или нет, уже не стоит в повестке дня. Население страны выступило за Brexit, и это решение надо выполнять. Главная интрига заключается в том, кто осуществит этот процесс.

"Вот Тереза Мэй и сформулировала основные задачи, она считает себя историческим лидером Великобритании, лидером на перепутье, для нее важно проявить свои качества лидера в этой ситуации, которая связана практически с военными действиями. Она хочет войти в историю, как человек, который решил самый нерешаемый вопрос за всю историю страны", - сказала Еремина в эфире радио Sputnik. 

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Но на пути к великой цели Терезы Мэй постоянно возникают препятствия. Как со стороны политических оппонентов, так и однопартийцев. Даже в кабинете министров Терезы Мэй нет единодушия относительно условий Brexit. 

"И в этом загвоздка. Потому что если бы была партийная дисциплина, если бы члены правительства занимали консолидированную позицию, то им было бы проще договариваться с разными политическими игроками и реализовывать те соглашения, которые Тереза Мэй с большим трудом достигала", - добавила она.

Но кажется, что проблемы лишь укрепляют боевой дух главы британского правительства. Она раз за разом выносит решения о Brexit на голосование в парламент, не переставая удивлять своих оппонентов готовностью к переговорам.

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Теги:
Тереза Мэй, Великобритания, Лондон



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