Еремина: политики пиарятся на промахах Терезы Мэй

По мнению доктора политических наук Натальи Ереминой, вопрос о том, должна ли Великобритания выйти из ЕС или нет, уже не стоит в повестке дня. Население страны выступило за Brexit, и это решение надо выполнять. Главная интрига заключается в том, кто осуществит этот процесс.

"Вот Тереза Мэй и сформулировала основные задачи, она считает себя историческим лидером Великобритании, лидером на перепутье, для нее важно проявить свои качества лидера в этой ситуации, которая связана практически с военными действиями. Она хочет войти в историю, как человек, который решил самый нерешаемый вопрос за всю историю страны", - сказала Еремина в эфире радио Sputnik.

Но на пути к великой цели Терезы Мэй постоянно возникают препятствия. Как со стороны политических оппонентов, так и однопартийцев. Даже в кабинете министров Терезы Мэй нет единодушия относительно условий Brexit.

"И в этом загвоздка. Потому что если бы была партийная дисциплина, если бы члены правительства занимали консолидированную позицию, то им было бы проще договариваться с разными политическими игроками и реализовывать те соглашения, которые Тереза Мэй с большим трудом достигала", - добавила она.

Но кажется, что проблемы лишь укрепляют боевой дух главы британского правительства. Она раз за разом выносит решения о Brexit на голосование в парламент, не переставая удивлять своих оппонентов готовностью к переговорам.