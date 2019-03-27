Жигунов: спецтехника МАЗ нужна Узбекистану, переживающему строительный бум

Директор ИП ООО "МАЗ-Ташкент" — официального дистрибьютора и дочернего предприятия ОАО "Минский автомобильный завод" (управляющая компания холдинга БЕЛАВТОМАЗ) Валерий Жигунов рассказал Sputnik, какую технику сегодня производят в Ташкенте и какие первоочередные задачи ставит перед собой автоконцерн.

Продукция Минского автозавода была представлена в рамках открывшейся в "Узэкспоцентре" международной промышленной выставки. МАЗ показал сразу несколько моделей спецтехники, производимых на местном предприятии, — это автокран и топливозаправщик, а также самосвалы с объемом кузова до 20 кубометров.

"Мы начали производство согласно договоренностям и в рамках выполнения "дорожной карты по экономическому развитию двусторонних отношений" Узбекистана и Беларуси. Мы работаем совместно с заводом KRANTAS по выпуску спецтехники. Проект был запущен по поручению президента Узбекистана после заключения соглашения с предприятием по итогам прошедшей в сентябре 2018 года выставки MADE IN BELARUS. Мы уже получили все необходимые сертификаты, внедрили эти модели и теперь будем переходить на массовое производство. В Узбекистане сейчас очень много строят – и дороги, и жилье, поэтому автотехника МАЗ крайне востребована в республике", — подчеркнул Жигунов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Минский автозавод создаст СП по производству грузовой техники в Узбекистане

Говоря о конкретных объемах, он заметил, что они станут известны позднее, так как продукция очень сложная и требует тщательной разработки для совмещения шасси от белорусского производителя с надстройками, изготавливаемыми на местных заводах.

В перспективе МАЗ намерен экспортировать выпускаемую в Узбекистане спецтехнику в соседние страны Центральной Азии, где также высок спрос на эти машины.

Подробный комментарий представителя белорусской компании слушайте в радиоподкасте корреспондента Sputnik Узбекистан Дильшоды Рахматовой.