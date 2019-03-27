Жигунов: спецтехника МАЗ нужна Узбекистану, переживающему строительный бум

"Мы начали производство согласно договоренностям и в рамках выполнения "дорожной карты по экономическому развитию двусторонних отношений" Узбекистана и Беларуси. Мы работаем совместно с заводом KRANTAS по выпуску спецтехники. Проект был запущен по поручению президента Узбекистана после заключения соглашения с предприятием по итогам прошедшей в сентябре 2018 года выставки MADE IN BELARUS. Мы уже получили все необходимые сертификаты, внедрили эти модели и теперь будем переходить на массовое производство. В Узбекистане сейчас очень много строят – и дороги, и жилье, поэтому автотехника МАЗ крайне востребована в республике", — подчеркнул Жигунов.
В перспективе МАЗ намерен экспортировать выпускаемую в Узбекистане спецтехнику в соседние страны Центральной Азии, где также высок спрос на эти машины.
Подробный комментарий представителя белорусской компании слушайте в радиоподкасте корреспондента Sputnik Узбекистан Дильшоды Рахматовой.