Карнаухов: нам есть что предложить узбекским промышленным гигантам

Директор АО "Гортехмаш-Заводы" Алексей Карнаухов в рамках международной промышленной выставки в Ташкенте рассказал, с какими предложениями и планами предприятие возвращается в Узбекистан после паузы в несколько лет.

По словам представителя российской компании, в республике действует достаточно много крупных предприятий горнодобывающей отрасли, поэтому ремонт и обслуживание соответствующей спецтехники в стране будут востребованы.

"На российском рынке мы уже 24 года, в Узбекистане тоже работали несколько лет назад, теперь намерены вернуться. В республике много крупных предприятий – и Алмалыкский ГМК, и Навоийский ГМК, "Узбекуголь" и другие. У нас уже есть мощности в Казахстане, так что мы решили двинуться южнее и вернуться на рынок Узбекистана. Наши возможности позволяют производить и ремонт, и поставку запчастей. Надеемся на сотрудничество с узбекскими предприятиями в этом направлении", — подчеркнул Карнаухов.

Подробный комментарий представителя российской компании слушайте в радиоподкасте корреспондента Sputnik Узбекистан.