Лебедев: турбулентность мировой экономики только сплачивает страны СНГ

Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, выступая на банковском форуме стран Содружества в Ташкенте рассказал, какие цели стоят перед организацией в финансово-экономической сфере к 2030 году.

Сергей Лебедев подчеркнул, что страны СНГ активно взаимодействуют сегодня в банковской и финансово-страховой деятельности, добившись стабилизации системы, несмотря на негативные внешние факторы.

"Сегодня мировая экономика характеризуется серьезной турбулентностью. Она проявляется в замедлении мировых темпов экономического роста, в структурных дисбалансах, в усилении волатильности на основных товарных рынках и другие факторы. Однако эти процессы только сплачивает страны СНГ. Деятельность нашей организации как раз и направлена на адаптацию государств Содружества к меняющимся реалиям", — подчеркнул Лебедев.

В частности, он позитивно оценивает проделанную работу, которая позволила стабилизировать банковскую систему, а также интеграционные процессы в экономике.

"Большую перспективу имеет взаимодействие в сфере инвестициоонных, финансовых и инфраструктурных проектов, а также реализация планов по созданию полноценной зоны свободной торговли на пространстве СНГ", — добавил глава Исполкома организации.

Кроме того. Лебедев добавил, что сейчас разрабатывается долгосрочная стратегия сотрудничества в финансово-экономической сфере до 2030 года. Среди приоритетных задач – повышение уровня благосостояния жителей стран, повышение доли национальных валют во взаимных расчетах, совершенствование системы платежей, услуг страхования, а также работы финансово-надзорных органов.

Исполнительный секретарь СНГ добавил, что у организации есть четкое понимание, в каком направлении двигаться дальше, чтобы укрепить банковскую и финансово-экономическую систему Содружества.

"Уверен, что активное участие Узбекистана в этих процессах придаст дополнительный импульс развитию финансово-экономических отношений стран-содружества", — заключил Лебедев.

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