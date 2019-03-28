Лебедев: турбулентность мировой экономики только сплачивает страны СНГ

"Сегодня мировая экономика характеризуется серьезной турбулентностью. Она проявляется в замедлении мировых темпов экономического роста, в структурных дисбалансах, в усилении волатильности на основных товарных рынках и другие факторы. Однако эти процессы только сплачивает страны СНГ. Деятельность нашей организации как раз и направлена на адаптацию государств Содружества к меняющимся реалиям", — подчеркнул Лебедев.
В частности, он позитивно оценивает проделанную работу, которая позволила стабилизировать банковскую систему, а также интеграционные процессы в экономике.
"Большую перспективу имеет взаимодействие в сфере инвестициоонных, финансовых и инфраструктурных проектов, а также реализация планов по созданию полноценной зоны свободной торговли на пространстве СНГ", — добавил глава Исполкома организации.
Исполнительный секретарь СНГ добавил, что у организации есть четкое понимание, в каком направлении двигаться дальше, чтобы укрепить банковскую и финансово-экономическую систему Содружества.
"Уверен, что активное участие Узбекистана в этих процессах придаст дополнительный импульс развитию финансово-экономических отношений стран-содружества", — заключил Лебедев.
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