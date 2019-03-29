Манойло: Мирзиёев выстроил хорошо работающую систему борьбы с коррупцией

Профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло рассказал о прогрессе Узбекистана в борьбе с коррупцией.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по итогам мониторинга отметила прогресс Узбекистана по всем рекомендациям в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.

"Мирзиёев выстроил хорошо работающую систему, сделал так, чтобы коррупционная деятельность стала опасна. Тот, кто постоянно использует коррупционные составляющие, рискует попасться на глаза правоохранителям и контролирующим органам", - подчеркивает эксперт.

Подробный комментарий Андрея Манойло слушайте на радио Sputnik Узбекистан.