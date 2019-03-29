22:28 29 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.72
  • EUR9491.57
  • USD8389.97
Поиск
Политолог, профессор МГУ Андрей Манойло

Манойло: Мирзиёев выстроил хорошо работающую систему борьбы с коррупцией

Sputnik
Радио
Получить короткую ссылку
69 0 0

Профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло рассказал о прогрессе Узбекистана в борьбе с коррупцией.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по итогам мониторинга отметила прогресс Узбекистана по всем рекомендациям в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.

"Мирзиёев выстроил хорошо работающую систему, сделал так, чтобы коррупционная деятельность стала опасна. Тот, кто постоянно использует коррупционные составляющие, рискует попасться на глаза правоохранителям и контролирующим органам", - подчеркивает эксперт.

Подробный комментарий Андрея Манойло слушайте на радио Sputnik Узбекистан.

По теме

Индекс восприятия коррупции: Узбекистан сохраняет стабильность
Борьба с коррупцией в Узбекистане: прогресс есть
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Коррупция, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ Haute couture в комлексе Заркайнар в рамках Uzbekistan Fashion Week
Струящиеся наряды и серьги с ладонь: яркие образы Uzbekistan Fashion Week
Приготовление рекордного сумаляка в Ташкенте
Рекордный сумаляк в Ташкенте: 50 поваров и семь тонн угощения — видео
Отношения Узбекистана и ОАЭ
Курс на чудо: как развивалось узбекско-эмиратское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054