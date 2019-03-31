Мы все умрём. Отравление микропластиком

В среднем в теле человека может накопиться около четырёх граммов микропластика – примерно с половину спичечного коробка. Разлагаясь внутри организма, пластмасса выделяет целый спектр токсичных веществ, которые могут вызвать различные заболевания – от бессонницы и астмы до бесплодия и онкологии.
Откуда и какими путями пластмасса оказывается внутри наших тел? Сколько времени нужно, чтобы накопилась масса, критически опасная для здоровья? Можно ли остановить распространение микропластика? На эти и другие вопросы ведущие климатологи России ответят в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно".
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