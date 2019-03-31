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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрём. Отравление микропластиком

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Тема:
Подкасты РИА (42)
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Мы все умрём. Отравление микропластиком Европарламент запретил с 2021 года производить одноразовую посуду – основной источник микропластика. Очень своевременно: на днях учёные из Австрии впервые в истории обнаружили микропластик в стуле человека. По их расчётам, он есть внутри каждого второго жителя Земли. Как микропластик попадает в наши тела? Чем он опасен? Есть ли повод для паники?

В среднем в теле человека может накопиться около четырёх граммов микропластика – примерно с половину спичечного коробка. Разлагаясь внутри организма, пластмасса выделяет целый спектр токсичных веществ, которые могут вызвать различные заболевания – от бессонницы и астмы до бесплодия и онкологии.

Откуда и какими путями пластмасса оказывается внутри наших тел? Сколько времени нужно, чтобы накопилась масса, критически опасная для здоровья? Можно ли остановить распространение микропластика? На эти и другие вопросы ведущие климатологи России ответят в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно".

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (42)



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