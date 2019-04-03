Впечатляющее зрелище: Федотов рассказал, что его поразило в Узбекистане

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов рассказал, какие договоренности были достигнуты с узбекскими правозащитниками и что его больше всего удивило в республике.

В рамках узбекско-российской конференции, посвященной культуре прав человека в России и Узбекистане, между странами был подписан меморандум о сотрудничестве в этой сфере.

По словам Михаила Федотова, на будущее запланированы совместные мероприятия, включая международный правовой форум в Самарканде. Кроме того, Москва и Ташкент активизируют совместную работу по защите граждан своих стран, находящихся за рубежом.

"Есть правовые вопросы, от которых порой зависит жизнь человека. Например, получение справки для возвращения на родину. Это легко решить, но это надо сделать как можно быстрее. Будем работать в этом направлении совместно с коллегами из Узбекистана", — подчеркнул Федотов.

Говоря о правовой системе, которая в последние годы подверглась в республике серьезным изменениям, глава Совета по правам человека в РФ особенно подчеркнул важность и эффективность такого инструмента взаимодействия с народом, как народные приемные.

© Flickr / Ken Flottman Некоммерческие организации будут защищать права узбекистанок

"Я был в Самарканде и видел, как работают такие приемные, — это впечатляющее зрелище. Человек сразу в одном месте может получить консультацию и от полиции, и от налоговых органов, и от иных структур. Нам есть чему поучиться в этом плане", — добавил Федотов.

Он добавил, что в перспективе будет развиваться и так называемая цифровая демократия, когда граждане смогут не только отправлять обращения с жалобами и просьбами, но и через интернет воспользоваться своим избирательным правом.

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