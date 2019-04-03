Впечатляющее зрелище: Федотов рассказал, что его поразило в Узбекистане

В рамках узбекско-российской конференции, посвященной культуре прав человека в России и Узбекистане, между странами был подписан меморандум о сотрудничестве в этой сфере.
"Есть правовые вопросы, от которых порой зависит жизнь человека. Например, получение справки для возвращения на родину. Это легко решить, но это надо сделать как можно быстрее. Будем работать в этом направлении совместно с коллегами из Узбекистана", — подчеркнул Федотов.
Говоря о правовой системе, которая в последние годы подверглась в республике серьезным изменениям, глава Совета по правам человека в РФ особенно подчеркнул важность и эффективность такого инструмента взаимодействия с народом, как народные приемные.
Он добавил, что в перспективе будет развиваться и так называемая цифровая демократия, когда граждане смогут не только отправлять обращения с жалобами и просьбами, но и через интернет воспользоваться своим избирательным правом.
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