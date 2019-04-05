Суздальцев: Брюссель сознательно измотал Терезу Мэй

Тереза Мэй продолжает твердо следовать намерению вывести Великобританию из Евросоюза. Сегодня она попросила ЕС перенести дату Brexit с 12 апреля на 30 июня 2019 года по причине того, что парламент отказался одобрить предложение британского правительства по тексту соглашения с Евросоюзом.

"Позиция Евросоюза понятна. Англию надо наказать за выход из ЕC так, чтобы другим неповадно было даже об этом думать. Тереза Мэй, которая никогда не была сторонником Brexit, получив его на руки, когда стала премьер-министром, поработала с Брюсселем и поняла, что надо уходить. Это символично", — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

По мнению Суздальцева, премьер-министр Великобритании во многом проиграла — она хотела снискать славу второй Маргарет Тэтчер — "железной леди", а для этого надо было продавить Евросоюз, но ей это не удалось.

Политолог отметил, что все информационные каналы страны говорят, как британцы хотят провести еще один референдум, однако вопрос тут не только в премьере страны.

Он напомнил, что Мэй много лет возглавляла Министерство внутренних дел Великобритании, поэтому она "очень опытный политик".

"Но вот в этом случае ее измотали, ее сознательно измотали и, в общем-то, и Британию унизили фактически этими условиями. Эти отсрочки тоже ведь ужасно бьют по имиджу и правительства, и самой Британии как таковой. То есть это сделано сознательно, конечно, это хорошо продуманный план", — заключил эксперт.

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