Глина, печь и лазурит: узбекский мастер о секретах риштанской керамики

Мастер-керамист Рустам Усманов — единственный из риштанских ремесленников, получивший профессиональное художественное образование. О том, чему обязана известная на весь мир посуда, и как меняется традиционный узор и палитра в зависимости от запросов туристов, он рассказал в интервью Sputnik Узбекистан.

По словам Усманова, в Узбекистане множество школ керамики, каждая из которых имеет свой неповторимый стиль.

"Риштанская славится своими узорами в синих, голубых и бирюзовых тонах. Это связано с тем, что в этой местности было все необходимое для изготовления такой посуды, в том числе и красители. Раньше, к примеру, использовали лазурит, но сейчас эти залежи в горах Афганистана и Таджикистана, и мастера давно перешли на кобальт", — пояснил керамист.

Основополагающую роль в создании качественных изделий играет уникальное сырье. Красная глина встречается лишь в центральной части и на возвышенности Риштана, куда ее наносило многие годы селевыми потокам с предгорий. Это очень легкоплавкая и чистая глина, которая кроме механической очистки от посторонних предметов не требует дополнительной обработки. А конечная обработка в печи происходит всего при температуре 980 градусов Цельсия, в то время как некоторые сорта глины требуют обжиг при 1200 градусах и более.

Рустам Усманов добавил, что несмотря на традиционные растительные мотивы в рисунке и характерную цветовую палитру риштанской посуды сегодня все чаще используются и другие пигменты для росписи изделий, например, красный цвет. Отчасти это вызвано запросами аудитории, вкусы которой сильно разнятся.

"Американцы, например, предпочитают яркую посуду, разноцветную, а художники или искусствоведы, разумеется, выбирают традиционные для этого региона тона", — заключил Усманов.

При этом мастер заметил, что роспись и техника за многие столетия не раз менялись, а недавно найденный в этих краях кувшин и вовсе относится, предположительно, к X веку, что говорит о древности ремесла в Риштане.

Подробный комментарий заслуженного усто слушайте в радиподкасте корреспондента Sputnik Узбекистан Рамиза Бахтиярова.