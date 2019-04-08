Глина, печь и лазурит: узбекский мастер о секретах риштанской керамики

"Риштанская славится своими узорами в синих, голубых и бирюзовых тонах. Это связано с тем, что в этой местности было все необходимое для изготовления такой посуды, в том числе и красители. Раньше, к примеру, использовали лазурит, но сейчас эти залежи в горах Афганистана и Таджикистана, и мастера давно перешли на кобальт", — пояснил керамист.
Рустам Усманов добавил, что несмотря на традиционные растительные мотивы в рисунке и характерную цветовую палитру риштанской посуды сегодня все чаще используются и другие пигменты для росписи изделий, например, красный цвет. Отчасти это вызвано запросами аудитории, вкусы которой сильно разнятся.
"Американцы, например, предпочитают яркую посуду, разноцветную, а художники или искусствоведы, разумеется, выбирают традиционные для этого региона тона", — заключил Усманов.
При этом мастер заметил, что роспись и техника за многие столетия не раз менялись, а недавно найденный в этих краях кувшин и вовсе относится, предположительно, к X веку, что говорит о древности ремесла в Риштане.
Подробный комментарий заслуженного усто слушайте в радиподкасте корреспондента Sputnik Узбекистан Рамиза Бахтиярова.