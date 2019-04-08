Психолог о разводах в Узбекистане: без доверия семью не спасет даже религия

Когда мужчина уезжает в другую страну на заработки, между супругами пропадает та самая необходимая связь и доверие, которые возникают, когда люди живут ежедневно бок о бок, уверена семейный психолог Наталья Панфилова.

Ранее появилась информация, что в Узбекистане за 2019 год количество разводов, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 131 случай. Согласно статистике, за январь-февраль текущего года зарегистрировано 769 разводов семейных пар.

В эфире Sputnik Узбекистан психолог центра "Счастливая семья" Наталья Панфилова объяснила, что разлука разрушает взаимоотношения. В первое время от развода спасают религиозные мотивы и устои семьи. Однако чем дольше длится разлука, тем труднее семье объединиться.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Семейные ссоры и измены: известна главная причина разводов в Узбекистане

"Семьи, прожившие в браке много лет, у которых есть несколько детей, быстрее смогут воссоединиться после длительного отсутствия одного из супругов. Однако молодые семьи в результате длительной разлуки распадаются очень быстро", - заявила она.

По мнению психолога, необходимо общаться как можно чаще – желать друг другу спокойной ночи, связываться среди дня, может быть даже имеет смысл вести своеобразные репортажи, чтобы супруга видела, чем живет ее муж вдали от дома.

Однако общение через социальные сети не позволяют "чувствовать" друг друга максимально, и это стоит учитывать мигрантам, которые отправляются на заработки в соседние государства.